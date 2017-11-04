«Каустик» и «Университет-Нева» сыграли вничью в ЧР по гандболу

Волгоградский «Каустик» на своей площадке добился ничьей в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги с «Университетом-Нева». Матч, в ходе которого гости вели со счётом 17:14, завершился вничью — 27:27. Самым результативным игроком матча стал Михаил Виноградов из «Каустика», забивший 11 мячей. У гостей 6 раз отличился Николай Емельяненко. По 5 голов записали на свой счёт Дмитрий Киселёв и Кирилл Воронин.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Каустик» (Волгоград) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 27:27 (14:17).