Третьяков стал бронзовым призёром этапа Кубка мира в США

Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призёром на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США). По сумме двух попыток Третьяков уступил победителю Мартиньшу Дукурсу из Латвии 0,17 секунды. Второе место занял кореец Юн Сун Бин.
Россияне Никита Трегубов и Владислав Марченков стали 5-м и 11-м соответственно.
Скелетон. Кубок мира. Первый этап. Лейк-Плэсид, США
Мужчины
1. Мартиньш Дукурс (Латвия) – 1.47,54.
2. Юн Сун Бин (Южная Корея) – 1.47,65.
3. Александр Третьяков (Россия) – 1.47,71…
5. Никита Трегубов (Россия) – 1.48,23…
11. Владислав Марченков (Россия) – 1.49,23.