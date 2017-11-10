Гайсин: хорошо, что регбисты РФ в конце собрались и вырвали победу у Гонконга

Полузащитник сборной России по регби Рамиль Гайсин прокомментировал победу над командой Гонконга (16:13) в матче Кубка наций. Гайсин принёс российской команде 11 очков.

«Гонконг – хорошая, сыгранная команда, которая уже на протяжении нескольких лет играет одним составом. Сборная России в этот раз привезла хороший, молодой состав. Ребята с первых минут показали, что команда приехали побеждать. Где-то нам не хватало взаимопонимания, поскольку в таком составе играли впервые, возможно, в какой-то момент просели, поскольку играли всё-таки на искусственном газоне. Но в целом – доволен командой, хорошо, что в конце собрались и вырвали победу!» — приводит слова Гайсина пресс-служба Федерации регби России.