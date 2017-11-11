Морозов одержал две победы на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине

Россиянин Владимир Морозов одержал победы на шестом этапе Кубка мира по плаванию на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием.
Плавание. Кубок мира. Шестой этап. Пекин, Китай
Мужчины
Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 20,83.
2. Синри Сиура (Япония) – 21,27.
3. Андрей Говоров (Украина) – 21,30. 400 м.
Баттерфляй. 50 м
1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 22,22.
2. Андрей Говоров (Украина) – 22,60.
3. Чжан Цибин (Китай) – 22,88…
5. Владимир Морозов (Россия) – 22,94.
Брасс. 100 м
1. Ясухиро Косеки (Япония) – 56,75.
2. Ян Цибей (Китай) – 56,88.
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,89…
5. Кирилл Пригода (Россия) – 57,07.
Комплексное плавание. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 50,36.
2. Майкл Эндрю (США) – 51,86.
3. Дайя Сето (Япония) – 52,09.