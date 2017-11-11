Морозов одержал две победы на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине

Россиянин Владимир Морозов одержал победы на шестом этапе Кубка мира по плаванию на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексным плаванием.

Плавание. Кубок мира. Шестой этап. Пекин, Китай



Мужчины

Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 20,83.

2. Синри Сиура (Япония) – 21,27.

3. Андрей Говоров (Украина) – 21,30. 400 м.



Баттерфляй. 50 м

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 22,22.

2. Андрей Говоров (Украина) – 22,60.

3. Чжан Цибин (Китай) – 22,88…

5. Владимир Морозов (Россия) – 22,94.



Брасс. 100 м

1. Ясухиро Косеки (Япония) – 56,75.

2. Ян Цибей (Китай) – 56,88.

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,89…

5. Кирилл Пригода (Россия) – 57,07.



Комплексное плавание. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 50,36.

2. Майкл Эндрю (США) – 51,86.

3. Дайя Сето (Япония) – 52,09.