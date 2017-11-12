Прямая видеотрансляция матча Кубка ЕГФ «Звезда» – «Баник Мост»

12 ноября в 18:00 по московскому времени в борьбу в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ среди женщин вступает «Звезда». Её соперник – чемпион Чехии «Баник Мост». Первый матч проходит в Звенигороде.

Обе команды начали свой путь во втором по значимости клубном турнире Европы со второго квалификационного раунда. Ответная игра между сегодняшними соперниками состоится 19 ноября в Чехии.

Прямую видеотрансляцию матча «Звезда» – «Баник Мост» можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.