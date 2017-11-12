«Звезда» обыграла «Баник Мост» в матче Кубка ЕГФ

Гандболистки «Звезды» на своей площадке обыграли чемпиона Чехии команду «Баник Мост» в первом матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ со счётом 31:28. Самой результативной в составе российской командыстала Ирина Никитина, забившая 10 мячей. 7 раз отличилась Наталья Винюкова.

Ответная игра между командами «Звезда» и «Баник Мост» состоится 19 ноября в Чехии.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Третий квалификационный раунд. Первый матч

«Звезда» (Россия, Звенигород) – «Баник Мост» (Чехия) – 31:28 (14:13).