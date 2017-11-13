Хорошилов: моё дело — готовиться к ОИ, а не переживать, попаду или нет

Победитель и призёр этапов Кубка мира, российский горнолыжник Александр Хорошилов признался, что не слышал о возможном отстранении сборной РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Да ладно? Я слышал разговоры о проблемах с Олимпиадой, но чтобы до такого доходило… С другими спортсменами общаюсь регулярно, никто о такой возможности не говорил.

На допинг проверяют, да. Но не каждый день, периодически. По плановому графику не заметил, чтобы я выделялся на общем фоне.

Буду ли шокирован, если не поеду на Олимпиаде? Я бы не стал говорить про шок, у меня мнение пока не сформировалось. Моё дело — отобраться и готовиться к Олимпиаде, а не переживать по поводу того, попаду я на неё или нет», — цитирует Хорошилова «Лайф».