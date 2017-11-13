Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Каустик» — «Динамо»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги волгоградский «Каустик» принимает астраханское «Динамо». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Каустик» одержал одну победу и трижды сыграл вничью в семи проведённых матчах. «Динамо» выиграло лишь один матч из восьми. Поединок начнётся в 18:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи «Каустик» (Волгоград) – «Динамо» (Астрахань) можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.