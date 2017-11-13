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Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Каустик» — «Динамо»

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В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги волгоградский «Каустик» принимает астраханское «Динамо». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Каустик» одержал одну победу и трижды сыграл вничью в семи проведённых матчах. «Динамо» выиграло лишь один матч из восьми. Поединок начнётся в 18:30 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи «Каустик» (Волгоград) – «Динамо» (Астрахань) можно также посмотреть на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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