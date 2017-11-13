«Каустик» одержал волевую победу над «Динамо» в ЧР по гандболу

Волгоградский «Каустик» на своей площадке одержал волевую победу над астраханским «Динамо» со счётом 34:32 в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. К середине матча хозяева уступали сопернику с разницей в три мяча. Самым результативным в составе «Каустика» стал Михаил Виноградов — на его счету 10 голов в ворота «Динамо». В составе гостей 9 раз отличился Марк Ларин.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Каустик» (Волгоград) – «Динамо» (Астрахань) – 34:32 (15:17).