Морозов выиграл этап КМ в Токио на 100 м кролем, Пригода — 2-й на 100 м брассом

В Токио (Япония) стартовал седьмой этап Кубка мира по плаванию. На дистанции 100 м вольным стилем победу одержал россиянин Владимир Морозов. Его соотечественник Кирилл Пригода занял второе место на 100 м брассом.



Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 45,65.

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,09.

3. Кацуми Накамура (Япония) – 46,54.

Брасс. 100 м

1. Ясухиро Косэки (Япония) – 56,49.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 56,71.

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 57,15.