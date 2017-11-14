100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Морозов выиграл этап КМ в Токио на 100 м кролем, Пригода — 2-й на 100 м брассом

Другие

В Токио (Япония) стартовал седьмой этап Кубка мира по плаванию. На дистанции 100 м вольным стилем победу одержал россиянин Владимир Морозов. Его соотечественник Кирилл Пригода занял второе место на 100 м брассом.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Токио
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 45,65.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,09.
3. Кацуми Накамура (Япония) – 46,54.

Брасс. 100 м
1. Ясухиро Косэки (Япония) – 56,49.
2. Кирилл Пригода (Россия) – 56,71.
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 57,15.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Морозов — плавание Кирилл Пригода
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент