Российские регбисты победили команду Кении в матче Кубка наций

Сборная России по регби победила команду Кении в матче Кубка наций в Гонконге со счётом 31:10. Впервые национальную команду России с капитанской повязкой на поле вывел нападающий «Енисея-СТМ» Дмитрий Кротов.

Регби. Мужчины. Кубок наций. Гонконг. Второй тур

Россия — Кения — 31:10 (19:3).

10 ноября россияне оказались сильнее хозяев соревнований со счётом 16:13. 18 ноября в заключительном матче Кубка наций в Гонконге сборная России сыграет с командой Чили. Начало встречи — в 9:00 по московскому времени.