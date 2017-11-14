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Российские регбисты победили команду Кении в матче Кубка наций

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Сборная России по регби победила команду Кении в матче Кубка наций в Гонконге со счётом 31:10. Впервые национальную команду России с капитанской повязкой на поле вывел нападающий «Енисея-СТМ» Дмитрий Кротов.

Регби. Мужчины. Кубок наций. Гонконг. Второй тур
Россия — Кения — 31:10 (19:3).

10 ноября россияне оказались сильнее хозяев соревнований со счётом 16:13. 18 ноября в заключительном матче Кубка наций в Гонконге сборная России сыграет с командой Чили. Начало встречи — в 9:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России - Регби
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