Иванов и Созонов проиграли в 1/4 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Китае

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в полуфинал этапа Мировой суперсерии в Фучжоу (Китай) в парном разряде. В четвертьфинале они проиграли индонезийской паре Маркус Гидеон / Кевин Сукамильо со счётом 0:2 (19:21, 13:21).

Накануне российские бадминтонисты Евгений Дремин и Евгения Димова не смогли выйти в 1/4 финала в миксте, уступив представителям Гонконга Тан Чунь Мань и Цзэ Ин Сют со счётом 0:2 (13:21, 16:21).

Этап Мировой суперсерии в Фучжоу завершится 19 ноября.