До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Газпром-Югра» потерпел первое поражение в ЧР, уступив «Тюмени»

Другие

Лидер чемпионата России по мини-футболу — «Газпром-Югра» — потерпел первое поражение в сезоне. На своей площадке команда из Югорска уступила «Тюмени» со счётом 2:4. Дубль в составе хозяев оформил Иван Чишкала.

В 9-м туре национального первенства 16 декабря «Газпром-Югра» примет «Прогресс», а «Тюмень» на выезде встретится с «Автодором».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Восьмой тур

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Тюмень» — 2:4 (1:2).
Голы: Чишкала 8, 49 – Емельянов, 10, Антошкин, 20, Милованов, 44, Абрамович, 46.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Газпром-Югра МФК Тюмень
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент