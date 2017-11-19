Вылегжанин: пришла расшифровка комиссии, ничего они не нашли!

Пожизненно отстранённый МОК от участия в Олимпийских играх российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал о том, как проходило заседание комиссии Дениса Освальда.

«Я ехал туда с оптимизмом. Думал, всё хорошо для нас закончится. Пришла расшифровка комиссии, где сверялись данные. ДНК совпало, соли в бутылочках не обнаружили, наличие царапин и следы взлома найти тоже не сумели. Ничего они не нашли! Решение CAS о нашем допуске к соревнованиям также заставляло верить в лучшее. Только на самом заседании понял, что к чему. Наши адвокаты пытались доказать, что мы чисты, но всё было бесполезно.

Я верю, что правда восторжествует, и мы поедем на Олимпийские игры всей командой, всей страной. Нет никаких доказательств того, что мы были в чём-то замешаны. Надеюсь, нам хватит времени, чтобы всё это уладить», — приводит слова Вылегжанина RT.