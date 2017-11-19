Свидлер обыграл Хаммера и догнал лидеров на этапе Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер Пётр Свидлер одержал победу над соперником из Норвегии Йоном Людвигом Хаммером в третьем туре заключительного четвёртого этапа серии Гран-при ФИДЕ в Пальма-де-Мальорке. Партия завершилась на 39-м ходу.



Ещё один представитель России Дмитрий Яковенко сыграл вничью с соотечественником Александром Рязанцевым, Евгений Томашевский разошёлся миром с американцем Хикару Накамурой, Эрнесто Инаркиев сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии.



После трёх туров по два балла набрали Свидлер, Вашье-Лаграв, Гири, Раджабов и Аронян. Далее следуют Инаркиев, Яковенко, Томашевский, Рязанцев, Харикришна, Эльянов, Дин Лижэнь, Накамура и Вальехо (все — по 1,5 балла). В активе Хаммера, Раппорта и Ли Чао по 1 очку, у Гельфанда 0,5 балла.