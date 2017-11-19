Гандболистки «Звезды» завершили борьбу за Кубок ЕГФ

Гандболистки «Звезды» на выезде уступили чешской команде «Баник Мост» в ответном матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ со счётом 22:33. Самой результативной в составе российской команды стала Ирина Никитина, забившая 9 мячей.

Первый матч на своей площадке подопечные Алексея Гумянова выиграли с преимуществом всего в 3 мяча – 31:28, поэтому по сумме двух встреч борьбу за еврокубок в групповом турнире продолжит чешская команда.

Гандбол. Кубок ЕГФ. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч. Мост, Чехия

«Баник Мост» (Чехия) – «Звезда» (Россия) — 33:22 (18:13).

Первый матч – 28:31.