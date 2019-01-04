Эстберг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева – 2-я, Белорукова — 4-я

Российская лыжница Наталья Непряева поднялась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после гонки преследования в Оберстдорфе. Лидерство захватила норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.



Россиянка Юлия Белорукова опустилась на четвёртую строчку, Анастасия Седова осталась шестой.



«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1:00.05,6.

2. Наталья Непряева (Россия) – +35,4.

3. Джессика Диггинс (США) — +1.22,6.

4. Юлия Белорукова (Россия) – +1.27,7.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +1.38,6.

6. Анастасия Седова (Россия) – +2.33,8.

7. Хейди Венг (США) – +3.15,7.

8. Кари Эйре Слинн (Норвегия) — +3.51,1.

9. Тереза Штадлобер (Австрия) — +3.51,6.

10. Лотта Венг (Норвегия) — +4.04,7…

13. Мария Истомина (Россия) — +5.08,4…

16. Лидия Дуркина (Россия) — 5.22,0…

22. Елена Соболева (Россия) — +5.57,2.

23. Анна Нечаевская (Россия) — +6.01,4…

27. Анна Жеребятьева (Россия) — +6.42,4.

Эстберг выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Непряева — вторая