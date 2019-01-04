Российская лыжница Наталья Непряева поднялась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после гонки преследования в Оберстдорфе. Лидерство захватила норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.
Россиянка Юлия Белорукова опустилась на четвёртую строчку, Анастасия Седова осталась шестой.
«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1:00.05,6.
2. Наталья Непряева (Россия) – +35,4.
3. Джессика Диггинс (США) — +1.22,6.
4. Юлия Белорукова (Россия) – +1.27,7.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +1.38,6.
6. Анастасия Седова (Россия) – +2.33,8.
7. Хейди Венг (США) – +3.15,7.
8. Кари Эйре Слинн (Норвегия) — +3.51,1.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — +3.51,6.
10. Лотта Венг (Норвегия) — +4.04,7…
13. Мария Истомина (Россия) — +5.08,4…
16. Лидия Дуркина (Россия) — 5.22,0…
22. Елена Соболева (Россия) — +5.57,2.
23. Анна Нечаевская (Россия) — +6.01,4…
27. Анна Жеребятьева (Россия) — +6.42,4.
Эстберг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева – 2-я, Белорукова — 4-я