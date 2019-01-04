Кокшаров: прошло время, когда гандболисты играли с мыслью, что что-то не можем

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командой Швеции, которые пройдут накануне чемпионата мира — 5 января в Йенчёпинге, а 6 января в Хальмстаде.

«Никто не отменял идею играть в этих матчах на победу. Но это не тот случай, когда нужна победа любой ценой. Гораздо важнее отработать взаимодействия как в защите, так и в нападении в разных вариациях. Ранее неоднократно говорил, что играть должны все, важно, чтобы ребята были тонусе. И матчи со Швецией должны послужить этому. Для нас важно, чтобы игроки, находясь в разных сочетаниях, могли качественно выполнять свою работу.

На последней перед выездом в Швецию тренировке я провел собрание с командой и сказал, что игроки должны выбросить из головы мысли, что мы что-то не можем, оставив только одну – мы должны сделать, добиться результата. Уже достаточно времени прошло, когда команда могла играть с мыслью, что мы что-то не можем. Сейчас мышление должно быть другим: да, возможно, что-то не получается, но мы всё равно сможем», — приводит слова Кокшарова пресс-служба ФГР.