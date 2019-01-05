Тренер Крючков заявил, что Шипулин будет участвовать в лыжных марафонах

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры 25 декабря 2018 года, будет принимать участие в лыжных марафонах на любительском уровне, сообщил Андрей Крючков, последние годы бывший личным тренером спортсмена.

«В качестве тренера не продолжу работу, хотя у меня остаётся работа, связанная со спортом высших достижений. Но надеюсь, что Антон не откажется от марафонов. Если он будет бегать, то, как его личный тренер, я бы хотел продолжить с ним работу — готовить его пусть и не к таким глобальным стартам, как чемпионат мира и Олимпийские игры, а к региональным соревнованиям», — цитирует Крючкова ТАСС.

Ранее Шипулин рассказал, что последней каплей в принятии решения послужил визит австрийской полиции в расположение сборной России в середине декабря 2018 года.