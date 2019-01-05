Непряева — 2-я в общем зачёте «Тур де Ски», Белорукова — 4-я, Седова — 5-я

Российская лыжница Наталья Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта на 10 км классическим стилем. Лидером остаётся представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг.



Россиянка Юлия Белорукова занимает четвёртое место, Анастасия Седова поднялась на пятое.



«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1:55.16,2.

2. Наталья Непряева (Россия) +53,4.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2.13,1.

4. Юлия Белорукова (Россия) +2.27,4.

5. Анастасия Седова (Россия) +3.03,6.

6. Джессика Диггинс (США) +3.07,9.

7. Хейди Венг (Норвегия) +4.50,7.

8. Лотта Венг (Норвегия) +6.17,1.

9. Кари Эйре Слинн (Норвегия) +6.25,1.

10. Анамария Лампич (Словения) +7.20,4.

Непряева заняла второе место в масс-старте на «Тур де Ски», Седова — третья