Клебо победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий

На лыжной многодневке «Тур де Ски» у мужчин завершился масс-старт на 15 км классическим стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов стал третьим. Сергей Устюгов занял 16-е место.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 40:52.6
2. Франческо де Фабиани (Италия) — +0.6
3. Александр Большунов (Россия) — +2.6
4. Андрей Ларьков (Россия) — +3.4
5. Максим Вылегжанин (Россия) — +4.6
6. Андрей Собакарев (Россия) — +5.6
7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +13.0
8. Денис Спицов (Россия) — +27,1...
11. Андрей Мельниченко (Россия) — +31,6...
16. Сергей Устюгов (Россия) — +42,0...
33. Александр Бессмертных (Россия) — +2.31,6