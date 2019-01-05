Клебо победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий

На лыжной многодневке «Тур де Ски» у мужчин завершился масс-старт на 15 км классическим стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов стал третьим. Сергей Устюгов занял 16-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 40:52.6

2. Франческо де Фабиани (Италия) — +0.6

3. Александр Большунов (Россия) — +2.6

4. Андрей Ларьков (Россия) — +3.4

5. Максим Вылегжанин (Россия) — +4.6

6. Андрей Собакарев (Россия) — +5.6

7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +13.0

8. Денис Спицов (Россия) — +27,1...

11. Андрей Мельниченко (Россия) — +31,6...

16. Сергей Устюгов (Россия) — +42,0...

33. Александр Бессмертных (Россия) — +2.31,6