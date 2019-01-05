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У саночницы Демченко нет переломов, она проведёт ночь в больнице

У саночницы Демченко нет переломов, она проведёт ночь в больнице
Другие / Прочие виды спорта

Российская саночница Виктория Демченко, упавшая во время первой попытки на этапе Кубка мира в Германии, получила лёгкое сотрясение мозга, но избежала переломов.

«Переломов нет, только небольшое сотрясение. Сегодня она останется в больнице под надзором врачей, а завтра, скорее всего, уже выйдет», — цитирует отца Виктории Альберта Демченко ТАСС.

Следующим стартом для Виктории Демченко должен стать этап Кубка мира в Сигулде (Латвия) 12–13 января.

«Мы рассматриваем возможность поездки в Сигулду, но это будет зависеть от её самочувствия», — сообщил отец спортсменки.

Виктория Демченко выступает на Кубках мира с 2015 года. Она является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира — 2015/16, который проходил в Сочи.

Саночница Демченко госпитализирована после падения на этапе Кубка мира
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