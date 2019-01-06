Легков и Назарова выиграли забеги любителей на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков выиграл забег на Альпе Чермис среди любителей на «Тур де Ски». В женских соревнованиях победу одержала россиянка Ольга Назарова.



«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия



Соревнование любителей. 9 км, свободный стиль



Мужчины



1. Александр Легков (Россия) – 34.01,8

2. Тао Кемере (Франция) – +52,6

3. Юлиан Брюннер (Италия) – +1.32,4



Женщины



1. Ольга Назарова (Россия) – 43.08,4

2. Кати Веланайнен (Финляндия) – +42,7

3. Никола Целон (Италия) – +1.59,6

Александр Легков также является серебряным призёром Олимпиады в Сочи, двукратным призёром чемпионатов мира. Он выигрывал «Тур де Ски» в 2013 году, опередив в общем зачёте швейцарца Дарио Колонью и россиянина Максима Вылегжанина.