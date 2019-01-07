Шельбрейд: чемпионат Норвегии ничего для Экхофф не значит. Это позор

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2014 года Тириль Экхофф пропустить чемпионат Норвегии.

«Думаю, это позор. Чемпионат Норвегии ничего не значит для Тириль. Однако для других биатлонисток возможность соревноваться с ней очень много значила. Такое отношение мне не нравится», — приводит слова Шельбрейд NRK.

Экхофф также является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в масс-старте, серебряным призёром Игр-2018 в смешанной эстафете.

В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Тириль Экхофф занимает 32-е место. Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) 10-13 января.