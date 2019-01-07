Экхофф ответила на критику со стороны Шельбрейд

Олимпийская чемпионка 2014 года норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на критику трёхкратного призёра Олимпийских игр Лив-Грете Шельбрейд, которая назвала позором её решение пропустить чемпионат Норвегии.

«Есть разница между короткой интенсивной работой и участием в соревнованиях после болезни. Наверное, многим тяжело это понять, но для человека, занимавшегося биатлоном, как Лив-Грете, осознать это реально. В межсезонье я не смогла потренироваться так, как хотела. После стартов в Кубке мира я ощущала сильную усталость, поэтому решила сосредоточиться на тренировках. Кубок мира у нас в приоритете, поэтому я постараюсь сделать всё, чтобы стартовать там», — цитирует Экхофф NRK.

Тренер спортсменки Сверре Ваалер Каас так прокомментировал решение подопечной: «Мы боялись, что Тириль может вновь заболеть. Она два года подряд пропускала этап в Оберхофе. Сейчас мы очень хотим, чтобы она там выступила».

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт 10-13 января.