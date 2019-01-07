Член исполкома IBU: чертовски обидно, что звёзды пропустили чемпионат Норвегии

Член исполкома Международного союза биатлонистов Туре Бейгард прокомментировал решение ряда звёздных норвежских биатлонистов пропустить чемпионат страны. В частности, на старт не вышли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Марте Олсбу и Тириль Экхофф.

«Что я могу сказать? Это чертовски обидно», — приводит слова Бейгарда NRK.

Организаторы сообщили, что Йоханнес Бё был освобождён от участия в гонках в связи с подготовкой к этапу Кубка мира в Оберхофе (Германия), который стартует 10 января. Бё-младший является лидером общего зачёта. Сюннёве Сулемдаль, Тарьей Бё и Марте Олсбу перед стартом чемпионата Норвегии заболели.

Тириль Экхофф призналась, что решила пропустить чемпионат страны, чтобы сосредоточиться на тренировках.

Шельбрейд: чемпионат Норвегии ничего для Экхофф не значит. Это позор