Ухов и Никитин выиграли «Рождественские старты» с лучшими результатами сезона

Российские легкоатлеты Иван Ухов и Владимир Никитин выиграли соревнования в своих категориях, продемонстрировав лучшие результаты сезона в мире.



Никитин первенствовал в беге на 3000 метров, показав результат 7 минут 46,46 секунды. Предыдущий рекорд сезона принадлежал британцу Солу Свини, который тот установил на турнире в Глазго 4 января.



Ухов стал лучшим в секторе для прыжков в высоту прыгнув на 2 метра 28 см, он обошёл Михаила Акименко (2,28) и Матвея Рудника (2,28). Предыдущий рекорд сезона в мужских прыжках в высоту принадлежал американцу Джордану Веснеру (2 метра 25 см).



«Рождественские старты» являются одними из старейших легкоатлетических соревнований в России и проходят в Екатеринбурге.