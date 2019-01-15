Кокшаров: ничья с Германией ничего не даст, если не будет победы над Бразилией

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о следующем сопернике своих подопечных – сборной Бразилии, с которой российским гандболистам предстоит встретиться 15 января.

«Бразилия — это хорошая, твёрдая команда. После матча с Германией я провёл с ребятами собрание и сказал, что никакой эйфории быть не должно. Ведь ничья с Германией ничего не даст, если не будет победы в игре с Бразилией. А нам обязательно нужна победа в этом матче. Мы серьёзно будем готовиться, настраиваться на эту игру, ведь она самая главная в борьбе за выход из группы.

Успеет ли команда восстановиться? Любой спортсмен выходит на соревнование с целью победить, иначе его и спортсменом назвать нельзя. Соответственно мы выходили на матч с Германией не просто поиграть, а хотели победить. Возможно, кто-то из игроков затратил больше сил. Но надо понимать, что это чемпионат мира. Никуда от этого не деться. Иногда надо переступать через усталость или через боль, но такова спортивная жизнь», — приводит слова Кокшарова пресс-служба ФГР.