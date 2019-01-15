Норицын: никаких косых взглядов после победы российских биатлонисток нет

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился впечатлениями от победы подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. За российскую команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Насколько я понимаю, такого результата не было семь лет. Но мы уже показывали зубки на протяжении всего сезона. Осознавали, что борьба будет вестись за победу. Хорошо, что удалось успешно отработать на огневом рубеже в такой ветровой обстановке в то время, как многие команды не справились. Это и позволило нам победить.

Что касается женской команды, то с победой поздравили ещё на трассе. Как только Катя Юрлова-Перхт ушла с последнего огневого рубежа, а Денизе Херманн отправилась на штрафные круги, ко мне подошёл немецкий тренер и поздравил с хорошей гонкой. Никаких косых взглядов нет. Все мы живём как биатлонная семья.

Финиш с флагом хотелось бы повторить на планетарном форуме. Мы думаем и верим, что это только начало», — цитирует Норицына «RT на русском».

Женская сборная России занимает второе место в Кубке наций.

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