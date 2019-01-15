Старых пропустит спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Главный тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге.



«Тьфу-тьфу, пока всё в порядке. Доехали удачно. Погода здесь, конечно, не оберхофская. Уже полегче будет. Доехали нормально, несмотря на дождь и снег.



Трасса всегда ухоженная. Здесь всегда всё в порядке. Это не значит, что всё забрасывают после этапов. Всегда очень много команд тренируется в Рупольдинге.



Трасса с высоким напряжением. Постоянно надо работать, особенно начиная от рубежа и заканчивая первым длинным подъёмом. Вообще практически нигде не отдыхаешь. Суперсложностей тут точно нет.



Кто пропустит спринт? Ирина Старых, она будет готовиться к дальнейшим гонкам. Будем следить за её состоянием. Вся её подготовка планируется под масс-старт», — цитирует Норицына сайт «Матч ТВ».

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