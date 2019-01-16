Логинов: конечно же, хотелось бы поехать в Америку – я там никогда не был

Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, оценил возможность участия в североамериканских этапах Кубка мира.

«Я пока не могу ответить на этот вопрос, поскольку вообще ничего не планирую. Но смотрю на ситуацию просто: в биатлоне есть много спортсменов, кто и на американские этапы ездит, и потом хорошо выступает на главных стартах. Они ведь как-то справляются?

Просто я реально не думаю сейчас об этом. У нас впереди ещё гонки в Рупольдинге, потом переезд из Рупольдинга в Антхольц, старты там, нужно думать об этом, а не о том, как правильно поступить в феврале. Если рассуждать абстрактно, конечно же, хотелось бы поехать в Америку – я там никогда не был», — цитирует Логинова «Р-Спорт».

Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) намечен на 7-10 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — 14-18 февраля.

Логинов: 70 очков перевеса — это мало, но не потому что за мной идёт Фуркад