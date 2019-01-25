На совете IAAF в марте ВФЛА не будет восстановлена в правах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не восстановит членство Всероссийской федерации легкой атлетики на заседании совета IAAF в марте 2019 года.



«Athletics Integrity Unit должен сначала получить данные от ВАДА, а это произойдёт лишь тогда, когда ВАДА проанализирует их и решит, какие допинг-пробы принадлежат легкоатлетам. В релизе ВАДА говорится, что для обработки данных потребуется 2-3 месяца, прежде чем информация будет передана международным федерациям.

После получения данных Athletics Integrity Unit нужно будет их проанализировать и определить, касаются ли эти дела легкоатлетов и нужно ли обращаться за анализом проб на основе полученной информации", — цитирует представителя IAAF Sports Integrity Initiative.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.