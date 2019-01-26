Колобков: все объекты Универсиады в Красноярске готовы к приёму соревнований

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что все спортивные объекты Универсиады готовы к приёму гостей и спортсменов.

«Все объекты готовы. Все объекты современные. Главное, что они используются. Дней через десять будут переданы в операционное использование Универсиады.

Красноярск также преобразился к Универсиаде, улицы города стали чище и благоустроеннее. Деревня Универсиады откроется 23 февраля", — цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Универсиада 2019 года состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Программа студенческих Игр включает соревнования по 11 видам спорта. Ожидается, что численность участников из 59 стран мира превысит 3 тысячи человек. Состав сборной России будет определён до 22 февраля.