Сборная России по санному спорту — третья в общем зачёте чемпионата мира

Сборная России по санному спорту заняла третье место в общем зачёте чемпионата мира, который завершился в Винтерберге (Германия).
Российские саночники выиграли три медали: золото в эстафете (в состав команды вошли Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров) и две бронзы (обе на счету Павличенко — в спринте и в одиночных соревнованиях).
Первое место в медальном зачёте заняли хозяева соревнований немцы (5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды), вторыми стали австрийские саночники (1, 2, 2).
Напомним, россияне впервые стали чемпионами мира в эстафете. Для сборной России это золото стало вторым в истории (в 2015 году Павличенко был триумфатором чемпионата мира в Сигулде).
Следующий чемпионат мира пройдёт в Сочи (Россия) в 2020 году.