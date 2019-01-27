Сборная России по санному спорту — третья в общем зачёте чемпионата мира

Сборная России по санному спорту заняла третье место в общем зачёте чемпионата мира, который завершился в Винтерберге (Германия).

Российские саночники выиграли три медали: золото в эстафете (в состав команды вошли Семён Павличенко, Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Юрий Прохоров) и две бронзы (обе на счету Павличенко — в спринте и в одиночных соревнованиях).

Первое место в медальном зачёте заняли хозяева соревнований немцы (5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды), вторыми стали австрийские саночники (1, 2, 2).

Напомним, россияне впервые стали чемпионами мира в эстафете. Для сборной России это золото стало вторым в истории (в 2015 году Павличенко был триумфатором чемпионата мира в Сигулде).

Следующий чемпионат мира пройдёт в Сочи (Россия) в 2020 году.

Россияне победили в эстафете на ЧМ по санному спорту в Германии