Демченко: сборной России чемпионат мира по санному спорту удался на 90 процентов

Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко подвёл итоги чемпионата мира, который проходил в Винтерберге (Германия). Россияне завоевали на турнире золотую и две бронзовые медали.

«Считаю, что сборной России этот чемпионат мира удался на 90 процентов. Победа в эстафетной гонке поставила золотую точку в выступлении наших спортсменов на этом турнире. Конечно, хотелось бы иметь побольше медалей и в личных соревнованиях. Татьяна Иванова могла здесь побороться за награды, да и Семён Павличенко способен завоевать медали более высокого достоинства, нежели бронза.

Не повезло Роману Репилову, который в заключительном тренировочном заезде разбил сани. На новом инвентаре ему было очень сложно показывать высокие результаты, поэтому шестое место в личных соревнованиях можно считать определённым достижением. Если говорить про победу в эстафете, то сегодня вся команда сработала хорошо. Особенно хочется обратить внимание на успешное выступление экипажа саней-двоек, который в первый раз не подвёл команду, а отработал на полную катушку и выиграл гонку», — цитирует Демченко ТАСС.