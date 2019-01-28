Олимпийская чемпионка лыжница Балдычева скончалась на 72-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка советская лыжница Нина Балдычева, сообщает пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает, что 27 января скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка Нина Викторовна Балдычева», — говорится в сообщении.

Балдычёва родилась в 1947 году. В 1970 году она стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в эстафете 4 по 5 км в составе сборной СССР. В 1976 году Балдычева стала чемпионкой Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия). Там она также выиграла золотую медаль в эстафете, а в личной гонке на 5 км стала третьей. В 1980 году на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) Болдачева завоевала серебро со сборной СССР в эстафете.