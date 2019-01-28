Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за мельдоний

Российские легкоатлеты 18-летний Алексей Киселёв и 35-летний Василий Минаев были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Спортсменов дисквалифицировала Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) на основе решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает пресс-служба ВФЛА.

Обоих спортсменов отстранили от соревнований на четыре года. Сообщается, что легкоатлеты принимали мельдоний и нарушили антидопинговые правила. Киселёв отстранён с 27 августа 2018 года, Минаев — с 22 августа 2018 года.

Результаты Киселёва (бег на средние дистанции) и Минаева (марафон) за этот период аннулированы. Спортсмены не отметились серьёзными достижениями на российских и международных соревнованиях.