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Российский гроссмейстер Владимир Крамник завершил карьеру

Фото: РИА Новости
Российский гроссмейстер Владимир Крамник завершил карьеру
Другие / Шахматы

Российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Решение о завершении карьеры я принял ещё несколько месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хочу объявить об этом официально.

Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за всё, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался отдать всё со своей стороны, будучи полностью вовлечённым в своё дело», — цитирует Крамника официальный сайт супертурнира Tata Steel Chess.

43-летний гроссмейстер завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 2000 году.

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