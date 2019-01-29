Российский гроссмейстер Владимир Крамник завершил карьеру

Российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Решение о завершении карьеры я принял ещё несколько месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хочу объявить об этом официально.



Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за всё, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался отдать всё со своей стороны, будучи полностью вовлечённым в своё дело», — цитирует Крамника официальный сайт супертурнира Tata Steel Chess.



43-летний гроссмейстер завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 2000 году.