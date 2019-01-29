Ловчев отпразднует юбилей на матче мини-футбольного «Спартака»

Знаменитый советский футболист, председатель МФСО «Спартак» и первый президент

мини-футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев, который 29 января отмечает свой 70-

летний юбилей, станет специальным гостем на матче МФК «Спартак» с «Красной

Гвардией».

Перед матчем с «Красной Гвардией» Ловчев проведёт автографсессию, после которой состоится торжественная церемония чествования Евгения Серафимовича. Матч пройдёт 3 февраля во дворце спорта «Триумф» (г. Люберцы, ул. Смирновская, 4). Вход свободный. Начало автограф-сессии — 14:30 мск, начало матча — 16:00.

Под руководством Ловчева мини-футбольный клуб «Спартак» достиг самых значимых

успехов в своей истории. В период с 1999 по 2003 год красно-белые становились

чемпионами России, обладателями Кубка и Суперкубка страны.