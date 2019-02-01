Школина лишена золота ЧМ-2013, чемпионкой мира стала американка Барретт

В списке 12 российских легкоатлетов, признанных Спортивным арбитражным судом (CAS) виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2012 и чемпионате мира—2013, прыгунья в высоту Светлана Школина, ставшая призёром обоих турниров. В Лондоне-2012 Школина выиграла бронзу, а в Москве-2013 стала чемпионкой мира.

Оба результата входят в период с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, за который достижения спортсменки аннулированы. Чемпионкой мира станет теперь американка Бриджитта Барретт, а бронза Игр-2012 будет передана испанке Рут Бейтиа.

Школина дисквалифицирована на четыре года начиная с 1 февраля 2019 года.

Также в «списке двенадцати» метательница молота Татьяна Лысенко. На ОИ-2012 она выиграла золото, которого уже была лишена в октябре 2016 года после повторного тестирования её образца МОК. Теперь она также потеряет золотую медаль ЧМ-2013, которая перейдёт польке Аните Влодарчик.

Лысенко дисквалифицирована на 8 лет, в связи с тем, что ранее уже была дисквалифицирована на 2 года (2007-2009 гг.). Срок её наказания начался со 2 июля 2016 года, а с 16 июля 2012 года по 2 июля 2016 года аннулированы все результаты спортсменки.

Обвинения были предъявлены антикоррупционным легкоатлетическим органом Athletics Integrity Unit (AIU) на основании данных из доклада Макларена и подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS).