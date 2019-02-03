Шляхтин: о масштабах дальнейших дисквалификаций можно только гадать

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение спортивного арбитражного суда о дисквалификации 12 российских спортсменов с точки зрения возможности апелляции.

«Решение CAS? На следующей неделе мы планируем провести беседы со всеми дисквалифицированными атлетами. Лишь трое из них всё ещё действующие спортсмены, так что нужно определяться, ведь любые судебные издержки лягут на федерацию очередным бременем, которое и так достаточно тяжёлое.

О масштабах дальнейших дисквалификаций можно только гадать. Сегодня допинг-пробы уехали из московской лаборатории за рубеж, где делается анализ и оценка. После этого я не исключаю всплеска в лёгкой атлетике.

Призовые — внутреннее дело каждого спортсмена. На восстановление федерации это не будет влиять. Если атлет не возвращает призовые, ответственность ложится исключительно на него. Федерация не принимает в этом участия.

Сейчас надо дождаться перепроверки проб и рассчитаться с IAAF. Федерация лёгкой атлетики является соответчиком по искам. Все цифры, которые понесла CAS и выставит IAAF, транзитом выставят Федерации. Не исключаю, что сумма будет выше трёх миллионов долларов», — передаёт слова Шляхтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.