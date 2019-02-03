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Россиянки победили в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Дрездене

Россиянки победили в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку в Дрездене
Другие / Конькобежный спорт

Российские шорт-трекистки Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова одержали победу в эстафете на 3000 м на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Россиянки пересекли финишную черту вторыми, пробежав дистанцию за 4 минуты 8,389 секунды и уступив на последних метрах кореянкам. Однако по завершении забега представительницы Южной Кореи были дисквалифицированы, и победа перешла к российским спортсменкам. Второе место заняли голландки (4.15,763). Обладательницы бронзовых медалей станут известны по итогам финала B.

Шорт-трек. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия
Женщины. Эстафета, 3000 м
1. Россия (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова) — 4.08,389.
2. Нидерланды — 4.15,763.

В активе сборной России по шорт-треку три победы на этапе Кубка мира в Дрездене. Ранее Просвирнова стала первой на дистанции 1000 м, а российская команда выиграла смешанную эстафету.

Сборная России по шорт-треку победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
Просвирнова победила на дистанции 1000 м на этапе КМ по шорт-треку в Дрездене
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