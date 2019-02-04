Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Мини-футбольный «Спартак» победил «Красную Гвардию» в 17-м туре Высшей лиги

Мини-футбольный «Спартак» победил «Красную Гвардию» в 17-м туре Высшей лиги
Другие / Мини-футбол

Мини-футбольный клуб «Спартак» в матче 17-го тура Высшей лиги чемпионата России уверенно победил «Красную Гвардию» со счётом 5:1.

Перед началом встречи состоялась торжественная церемония чествования Евгения Ловчева, который 29 января отметил свой 70-летний юбилей. С поздравительной речью на площадке дворца спорта «Триумф» выступили легендарные игроки золотого «Спартака», а также президент клуба Владимир Смирнов, вручивший Ловчеву памятную табличку «За весомый вклад в развитие команды».

В составе «Спартака» в матче с «Красной Гвардией» отличились Юрий Синцов (дважды), Владимир Рагожников, Алексей Белоусов и Денис Титков.

В перерыве встречи на площадке ДС «Триумф» выступила знаменитая певица Акула, а Евгений Ловчев провёл автограф-сессию для болельщиков.

Победа над «гвардейцами» позволила красно-белым обойти «Мосполитех», а также сократить отставание от нижегородского «Оргхима», занимающего пятую строчку в Высшей лиге.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент