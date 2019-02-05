Сноубордистка Соболева: поначалу я не верила, что смогу завоевать медаль

Российская сноубордистка Наталья Соболева поделилась впечатлениями от завоевания серебряной медали в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США). В финальном заезде 23-летняя спортсменка уступила представительнице Германии Селине Йорг.

«Это был трудный день из-за непростых условий и не очень хорошей видимости. Поначалу я не верила, что смогу завоевать медаль, но сделала всё, что в моих силах. Я так рада попасть на подиум», — приводит слова Соболевой официальный сайт соревнований.



В заезде за третье место Милена Быкова проиграла швейцарке Ладине Йенни. Мария Валова не сумела преодолеть стадию 1/4 финала, Елизавета Салихова выбыла в 1/8 финала.

В мужских соревнованиях золото выиграл россиянин Дмитрий Логинов.

Наталья Соболева завоевала серебро на чемпионате мира по сноуборду