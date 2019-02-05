Гендиректор «Кубани»: сейчас состояние Трефилова замечательное

Генеральный директор гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер прокомментировал состояние госпитализированного тренера команды и женской сборной России Евгения Трефилова.

Ранее стало известно, что 63-летний специалист будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем.

«Сейчас состояние у него замечательное. Мы были в больнице, он к нам спустился в холл, и мы поговорили. Он в великолепном расположении духа, два дня на диете. После проведения операции потребуется какое-то время для нахождения в стационаре.



Врачи говорят, что это не помешает дальнейшей работе. Такие операции этот центр делает часто. Я общался с главным врачом клиники. Он сказал, что имеется большой опыт в проведении подобных операций.



Операция всё же серьёзная, это не зуб вылечить, хотя и тут бывают проблемы. Прогнозы положительные. Очень хорошо, что он был во время госпитализирован. Он посещал игру с «Безансоном», несмотря на запрет врачей», — цитирует Вальтера Sport24.