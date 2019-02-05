ФИДЕ и федерация Югры подписали соглашение о проведении в Ханты-Мансийске КМ

Международная шахматная федерация и Федерация шахмат Югры подписали контракт о проведении в Ханты-Мансийске Кубка мира в 2019 году, сообщает официальный сайт ФИДЕ.



Соглашение подписали глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.



Кубок мира пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $ 1,6 млн. Победитель и финалист турнира примут участие в турнире претендентов 2020 года.



Ханты-Мансийск примет Кубок мира в пятый раз. На турнирах в столице Югры армянин Левон Аронян побеждал в 2005 году, американец Гата Камский — в 2007-м, израильтянин Борис Гельфанд — в 2009-м, россиянин Пётр Свидлер — в 2011-м.

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