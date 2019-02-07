Этап серии Гран-при ФИДЕ в Москве пройдёт с 16 по 30 мая

Первый этап серии Гран-при Международной шахматной федерации 2019 года пройдёт в Москве с 16 по 30 мая, сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Серия Гран-при станет отборочным соревнованием на турнир претендентов 2020 года. Второй этап пройдёт в Риге и Юрмале (11-25 июля), третий — в Гамбурге (4-18 ноября), четвёртый — в Тель-Авиве (10-24 декабря).



В серии примут участие 22 шахматиста. Каждый этап Гран-при будет включать 16 участников, два победителя получат право принять участие в турнире претендентов 2020 года. Состав участников и запасных будет определён ФИДЕ.

Ожидается, что призовой фонд каждого этапа серии Гран-при составит € 130 тыс. Также ФИДЕ создаст призовой фонд в € 280 тыс., который будет распределяться на основе лучших совокупных результатов в серии.