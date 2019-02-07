Карякин вошёл в состав сборной России на командный чемпионат мира по шахматам

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по шахматам, который пройдёт в Астане в период с 4 по 15 марта. В него вошли: Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.



«По сравнению с Олимпиадой-2018 в Батуми, где мы завоевали бронзу, произошли изменения. Сборная обновилась больше, чем наполовину. Лидер сборной Карякин будет выступать на первой доске. Непомнящий – на второй. Грищук будет играть на третьей, Андрейкин на четвертой, а Артемьев станет запасным.



Мы омолодили команду, но, как всегда, нацелены на медали. Конкуренция с каждым годом возрастает. Из десяти участников (Россия, Китай, США, Азербайджан, Иран, Англия, Польша, Индия, Казахстан, Египет) лишь команда Египта выглядит не так мощно. Два года назад наша страна завоевала серебро. Будем стараться улучшить результат», — цитирует старшего тренера сборной Андрея Филатова официальный сайт Российской шахматной федерации.