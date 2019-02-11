Российские шпажисты выиграли командные соревнования на этапе Кубка мира в Канаде

Российские шпажисты стали победителями командных соревнований, которые прошли в рамках этапа Кубка мира по фехтованию в Ванкувере (Канада). В финале Вадим Анохин, Георгий Бруев, Никита Глазков, Сергей Ходос оказались сильнее команды Израиля со счётом 45:36.

Бронзовыми призёрами стали французские шпажисты, которые в противостоянии за третье место победили команду Дании со счётом 45:32.

Ранее российская рапиристка Анастасия Иванова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Турине (Италия). Победительницей соревнований стала представительница Италии Аличе Вольпи. В финале она одолела соотечественницу Элизу Ди Франчиску.

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова продемонстрировала пятый результат.