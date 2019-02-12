Филатов: надеемся, Крамник сыграет на шахматной Олимпиаде-2020 в Ханты-Мансийске

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов не исключает, что 14-й чемпион мира Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры, может принять участие в шахматной Олимпиаде-2020 в Ханты-Мансийске.

«Пока мы не обсуждали этот вопрос. Важно, чтобы прошло какое-то время. В его жизни произошло важное эмоциональное событие, и торопиться не стоит. Но мы до сих пор надеемся, что он примет участие в суперфинале чемпионата России, может быть, выступит на домашней шахматной Олимпиаде-2020 в Ханты-Мансийске. Это будет новый этап в жизни Владимира Борисовича, который не касается профессиональных шахмат.

По поводу направления шахмат в образовательном центре «Сириус» он подтвердил, что продолжит помогать активно развивать шахматы не только в Сочи, но и в России в целом. Обсуждается также, чтобы Владимир помогал одному или нескольким молодым перспективным игрокам стать гроссмейстерами такого же высочайшего уровня, как он сам», — приводят слова Филатова «Известия».